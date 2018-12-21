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"Радий згадати все", – Мілевський зустрівся з Ребровим у Дубаї

18:45 1198 Читать на русском
"Радий згадати все", – Мілевський зустрівся з Ребровим у Дубаї
Сергій Ребров / ФК Ференцварош

Форвард Кішварди Артем Мілевський опублікував світлину у компанії наставника Ференцвароша Сергія Реброва.

Артем Мілевський у ОАЕ зустрівся з екс-партнером по Динамо Сергієм Ребровим, який наразі очолює угорський Ференцварош.

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"Станіславович, був радий згадати все", – написав Мілевський у Instagram під спільною світлиною.

До слова, Мілевський і Ребров грали пліч-о-пліч у складі Динамо з 2005 по 2008 роки. Нагадаємо, Ребров після відходу з тренерського містка Динамо працював головним тренером в Аль-Ахлі, а зараз очолює Ференцварош. Цікаво, що Мілевський, який виступає у Кішварді, грає проти Ференцвароша Реброва.

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Теги
Світ Артем Мілевський Артем Мілевський Ференцварош Ференцварош Сергій Ребров Сергій Ребров Кішварда Кішварда Українці за кордоном
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