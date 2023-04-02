Український півзахисник Олександр Зінченко поділився емоціями після розгрому над Лідсом у матчі 29-го туру чемпіонату Англії (4:1).

"Продовжуємо працювати ще більше. Радий за свого брата (Габріела Жезуса, який забив уперше з жовтня 2022 року, – прим.)", – написав Зінченко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

"Пам'ятав його слова": жарт Зінченка допоміг зірці Арсенала забити перший гол після повернення

Нагадаємо, Арсенал на власному полі розбив Лідс з рахунком 4:1. Українець потрапив до стартового складу і провів на полі 85 хвилин. За свою гру наш співвітчизник отримав від статистичних порталів найнижчу оцінку серед гравців "канонірів", які вийшли в основі.

Після 29-ти турів підопічні Мікеля Артети йдуть у турнірній таблиці АПЛ першими, випереджаючи Манчестер Сіті на 8 очок (у команди Хосепа Гвардіоли є гра у запасі).

Арсенал розтрощив Лідс і зберіг відрив від Ман Сіті – Зінченко допоміг своїм і чужим, шоу Жезуса, голи правих захисників