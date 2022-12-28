"У людей, які займаються трансферною політикою ПСВ, є шорт-листи. Я думаю, що Циганков – один із кандидатів, які можуть замінити Коді Гакпо. Насправді брати футболіста, який ще не грав в Європі, набагато складніше, ніж узяти гравця, який виступає, наприклад, у чемпіонаті Нідерландів.

Циганков може залишитись без варіанту в Європі – потенційний клуб вже знайшов новачка на місце Гакпо

Усе залежить від кількох чинників: ціна і стадія переговорів з іншими гравцями, як от Єспер Карлссон з АЗ та Ола Брюнхільдсен із Мольде. Ці два кандидати є важливими в переговорній стадії. У ПСВ точно є певний список футболістів, яких вони хотіли б бачити у себе. Я не впевнений, що Циганков є пріоритетною покупкою. Якщо ціна на нього буде високою, то, звичайно, ПСВ його не купить.

Було б чудово, якби Циганков перейшов у ПСВ і зміг заграти в Європі. Я радий, що він поки не продовжив контракт з Динамо. Було б чудово, якби він перейшов у європейський чемпіонат. Замінити Гакпо можливо, але адаптація, мова, менталітет, інші партнери відіграють свою роль. Наскільки я бачу, нідерландські клуби часто беруть гравців, які вже адаптовані до європейського чемпіонату", – цитує Левченка FanDay.

Нагадаємо, Гакпо перебрався у Ліверпуль за близько 50 мільйонів євро. На його місце головними претендентами є Карлссон з АЗ чи Брюнхільдсен з Мольде.

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