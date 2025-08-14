Оновлена версія автобіографії Зінченка буде опублікована 14 серпня. Олександр розповість про війну в Україні, втрату місця в стартовому складі Арсенала і відсутність трофеїв у лондонців у сезоні 2024/25.

"На відміну від попереднього року травми не були причиною. Невелика проблема з литковим м'язом не дозволила мені виходити на поле у вересні, але в іншому я був у формі більшу частину кампанії.

Я фактично взагалі не був у стартовому складі, за винятком декількох окремих матчів. З особистої точки зору, це був, безумовно, найгірший сезон, який я коли-небудь переживав як професіонал. Футболіст, який не грає – ніщо.

Одна справа, коли твоє тіло тебе підводить. Таке може статися. Але з переходом від одного з досвідчених гравців команди до невикористаного запасного гравця набагато важче впоратися. Відчуття відторгнення, яке ви відчуваєте, якщо ваш тренер більше не вірить у вас, може вибити вас з колії, навіть якщо ви найстійкіша людина на планеті.

Сидіти на лаві запасних в АПЛ за дуже щедру зарплату, очевидно, все ще є привілеєм, такою проблемою, на яку мільярди людей на цій планеті миттєво проміняли б своє набагато важче життя. Повірте мені, як українець, я розумію це. Кожну хвилину.

Але кожен футболіст почав грати, тому що любить грати. Без цього втрачається велика частина вашого життя. Уявіть собі цього маленького хлопчика, який присвятив все своє існування тому, щоб стати хорошим в чомусь одному, а потім у 28 років виявляє, що він, по суті, більше не потрібен, що є інші, хто може зробити цю роботу за нього. Це неприємне відчуття.

Влада (дружина – прим.) не хоче показувати, що це на неї впливає, тому що боїться ще більше мене засмутити. Але іноді маска спадає.

Одного разу вона взяла дочок на матч. Єва, старша, якій три з половиною роки, сказала Леї: "Дивись, ось батько". Лея дивиться по всьому полю, але не може мене знайти. А потім Єва вказала пальцем і сказала: "Ні, він не грає. Він на лаві запасних".

Мені було дуже боляче це чути. Мені стало соромно. Я радий, що дівчата ще не досягли того віку, коли вони контактують із соціальними мережами – їм не доводиться читати гидоти про свого батька, який більше не може потрапити в команду Арсенала.

Я професіонал, і моя робота продовжується. В Арсеналі у нас немає багато его, кожен розуміє свою роль, свої обов'язки і відповідальність. Я не той хлопець, який приходить, показує погане обличчя і поширює погані вібрації, я все ще намагаюся підняти настрій кількома жартами і змусити людей посміхатися. Я намагався залишатися позитивним всередині.

Я виконав все, що від мене просили, і був радий грати на будь-якій позиції в складі запасних, замінюючи наступних суперників на тренуваннях. Можливо, деякі гравці можуть відреагувати по-іншому, вони можуть відчувати себе приниженими, вдаючи, що вони центральні захисники, коли вони грають на позиції вінгерів, або навпаки. Але не я. Мене це зовсім не турбує. Я розглядаю це як можливість навчитися і показати, що я зроблю все необхідне, щоб зіграти свою роль.

Майлз Льюїс-Скеллі грає на тій же позиції, що і я, але мені все одно потрібно визнавати його талант, аплодувати йому і допомагати йому, щоб він хоча б трохи розкрив свій потенціал.

Він спонукає мене стати кращою версією себе і вдосконалюватися. Такі вимоги на цьому рівні. Якщо хтось кращий за тебе, тебе виключать. Немає іншого вибору, крім як тримати голову прямо і дивитися вперед.

Він прийшов і зайняв позицію лівого захисника. Він особливий талант. Такий хороший гравець. Те, що він зробив, дійсно неймовірно.

Я сказав йому: "У тебе є все. З твоїми здібностями ти будеш на найвищому рівні протягом наступних 10 років або навіть більше, ти будеш одним з кращих гравців у світі, не тільки в клубі, але і в збірній.

Я чув історії про те, як старші гравці нападають на молодших, щоб захистити свою територію, щось на зразок того, що можна побачити в документальних фільмах про тварин. Я ніколи, ніколи не буду підривати авторитет свого товариша по команді. Це не про мене.

Я ніколи не був гравцем, який біжить до тренера, скаржиться або задає купу питань. Я можу звинувачувати тільки себе. Якщо я не граю, значить, я недостатньо наполегливо працював, недостатньо робив, недостатньо добре грав.

Подивимося, що буде в майбутньому. Тому що я все ще хочу грати в футбол. Я хочу насолоджуватися грою і повертатися ввечері з посмішкою на обличчі", – написав Зінченко у своїй книзі.

