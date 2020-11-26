"Прийняли до відома рішення УЄФА. З огляду на ситуацію, УЄФА встановив обов'язкові правила перед початком Ліги націй. Вони були передані всім асоціаціям у серпні, сьогоднішнє рішення обґрунтовується саме цими правилами.

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Ми були б щасливішими, якби змогли заробити три очки на полі, ми були готові до гри. Тепер є рішення УЄФА. Ми раді, що збірна Швейцарії зможе грати в дивізіоні А Ліги націй в майбутньому", – цитує секретаря офіційний сайт Федерації футболу Швейцарії.

До слова, УАФ вже заявила, що буде оскаржувати рішення УЄФА у Лозанні. Сама ухвала означає, що збірна України вилітає з найвищого дивізіону Ліги націй (А), посівши останнє місце у групі зі Швейцарією, Німеччиною та Іспанією. У наступному сезоні "синьо-жовті" виступатимуть у дивізіоні В.

Нагадаємо, 17 листопада, влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна через нові випадки коронавірусу у таборі "синьо-жовтих". УАФ була готова провести поєдинок 18 листопада з наявними неінфікованими гравцями. Але УЄФА запропонував зібрати на наступний день нову команду з футболістів, які не контактували з інфікованими – УАФ заявила, що це неможливо.

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