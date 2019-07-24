Рада ПФЛ офіційно назвала команду, яка замінить Арсенал-Київ у Першій лізі

МФК Металург з Запоріжжя буде виступати у Першій лізі у сезоні 2019/20.

Сьогодні, 24 липня, відбулось засідання Ради ліг ПФЛ, на якому було ухвалене рішення про виключення Арсенала-Київ зі складу учасників Першої ліги чемпіонату України.

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Крім того, більшістю голосів присутніх було прийняте рішення про включення у Першу лігу запорізького Металурга, який поступився у перехідних матчах Агробізнесу, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Зауважимо, що окрім Металурга, на підвищення в класі претендувало Полісся. Директор житомирського клубу навіть заявив, що запоріжців "за вуха тягнуть" в Першу лігу.

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