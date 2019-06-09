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Рада ліг ПФЛ оголосила претендентів на місце в Другій лізі

09:15 69 Читать на русском
Рада ліг ПФЛ оголосила претендентів на місце в Другій лізі
Рада ліг ПФЛ оголосила претендентів на місце в Другій лізі / ПФЛ

Професіональна футбольна ліга назвала кандидатів на отримання атестату Української асоціації футболу на участь у третьому за силою дивізіоні.

Список претендентів був оголошений у ході засідання Ради ліг ПФЛ, повідомляє офіційний сайт організації.

Поповнити Другу лігу в новому сезоні мають шанси такі клуби: Альянс (Липова Долина, Сумська обл.), ВПК-Агро (Шевченківка, Дніпропетровська обл.), Перемога (Дніпро), ФК Ужгород, Карпати (Галич), Діназ (Вишгород), Рубікон-Вишневе (Київ) і Оболонь-Бровар-2.

Попередньо планується, що в Другій лізі має зіграти 20-24 команди. Серед них – 14 учасників дивізіону, які точно залишаються після минулого сезону. Команди поділять на 2 групи за географічним принципом.

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Друга ліга ПФЛ Діназ
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