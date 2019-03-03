Рада футбольних асоціацій оголосила про низку змін в правилах футболу

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) на 133-х щорічних зборах в Шотландії ухвалила низку змін у правил футболу.

1. Ухвалили зміни, що стосуються активної участі гравців атакувальної команди в побудові стінки: тепер їм буде заборонено це робити. Гравці команди, яка виконує штрафний удар, відтепер повинні знаходитися на відстані одного метра від стінки, яку вибудовує команда, яка захищається.

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2. Під час заміни гравець,який йде з поля, повинен покинути межі поля, зайшовши за найближчу до нього лінію вкидання аута, а не йти через все поле до лавки запасних.

3. Ненавмисна гра рукою тепер буде каратися, якщо футболіст забив м'яч у ворота або створив гольовий момент.

4. У деяких ситуаціях, коли м'яч влучив у арбітра, буде призначатися "спірний м'яч".

5. Під час виконання пенальті голкіперам буде досить стояти тільки однією ногою на лінії воріт.

6. Скасовано правило, згідно з яким м'яч повинен покинути штрафний майданчик під час удару від воріт, перш ніж його торкнеться інший гравець команди.

7.Уточнено правила покарання жовтими і червоними картками представників команд за неспортивну поведінку.

До слова, зазначені зміни в правилах чинні з червня 2019 року.

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