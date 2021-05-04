"Роналду? Ключ до його успіху полягає в роботі, роботі та ще раз роботі. І в футболі, і в інших сферах. Він схожий на Ілона Маска, власника компанії Tesla. Вони обидва наполегливо працюють, і ніколи не зупиняються. З того часу, як я працюю поруч з Криштіану, я бачу, що він проявляє велику строгість до себе в щоденній роботі. Ми часто повторюємося, говорячи про це, але секретів немає. У нього точно є природний талант, але цього мало. Це було б занадто легко.

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Роналду дуже розумно поводиться зі своїм тілом. У свої 36 років він точно знає, як розподіляти навантаження. Це те, чого неможливо навчитися. Цей стан розуму, питання волі. Кожен день я відчуваю, як від нього виходить бажання концентруватися тільки на спортивні досягнення. Незважаючи на вік і втому, Роналду грає майже у всіх матчах. Він витрачає всі сили. Його невтомна цілеспрямованість є зразковою", – поділився Рабйо у коментарі журналісту Альфредо Педуллі.

До слова, Роналду провів 40 матчів у поточному сезоні за Ювентус, відзначившись 34 голами та 4 результативними передачами.

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