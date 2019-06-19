Рабйо за крок від переходу в Ювентус – на заваді знову стала скандальна матір гравця

Адріен Рабйо узгодив контракт із туринським Ювентусом, але матір гравця, яка хоче отримати хороші комісійні за перехід, стала на заваді.

Адріен Рабйо погодився перейти в туринський Ювентус, повідомляє Tuttosport. Француз підпише контракт на 5 років, за що отримає підйомні у вигляди 7 млн євро.

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Щоправда, на заваді знову стала скандальна матір півзахисника. Веронік Рабйо, яка одночасно є агентом свого сина, вимагає великі комісійні для себе за перехід футболіста.

Єдині, хто можуть перехопити гравця в Юве – це Барселона та Манчестер Юнайтед. Щоправда, у разі переїзду в Англію Рабйо виступатиме у Лізі Європи замість Ліги чемпіонів.

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