toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
НЕЙМАР ТРАНСФЕРИ ДИНАМО КИЇВ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ ТРАНСФЕРИ

Рабйо за крок від переходу в Ювентус – на заваді знову стала скандальна матір гравця

12:13 65 Читать на русском
Рабйо за крок від переходу в Ювентус – на заваді знову стала скандальна матір гравця
Адріен Рабйо / Sky Sports

Адріен Рабйо узгодив контракт із туринським Ювентусом, але матір гравця, яка хоче отримати хороші комісійні за перехід, стала на заваді.

Адріен Рабйо погодився перейти в туринський Ювентус, повідомляє Tuttosport. Француз підпише контракт на 5 років, за що отримає підйомні у вигляди 7 млн євро.

Погана матуся: Веронік Рабйо не боїться воювати з ПСЖ та нахабно шантажує Барселону

Щоправда, на заваді знову стала скандальна матір півзахисника. Веронік Рабйо, яка одночасно є агентом свого сина, вимагає великі комісійні для себе за перехід футболіста.

Єдині, хто можуть перехопити гравця в Юве – це Барселона та Манчестер Юнайтед. Щоправда, у разі переїзду в Англію Рабйо виступатиме у Лізі Європи замість Ліги чемпіонів.

Неймар розпалює війну між Барселоною та Реалом: що потрібно обом клубам, щоб реалізувати трансфер на 250 млн євро

blog_ava
Ордець перейшов у московське Динамо
11:32
2174
Теги
Адріен Рабйо Адріен Рабйо Ювентус Ювентус Італія Трансфери Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
5
хв
Колумбія
00:30
Катар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук