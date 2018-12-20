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Рабйо виключений з першої команди ПСЖ

07:30 0 Читать на русском
Рабйо виключений з першої команди ПСЖ
Адріен Рабйо та Томас Тухель / Фото Reuters

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель розповів, що Адріена Рабйо виключено з першої команди.

"Клуб прийняв рішення виключити Адріена з команди. Я розумію і поважаю це рішення, тепер ми будемо чекати. Я багато разів говорив, що мені подобається Рабйо як гравець, але ситуація явно затягнулася.

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Клуб прийняв рішення, і я повинен поставитися до нього з повагою", – цитує головного тренера паризького клубу Sky Sport Germany.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рабйо відмовився продовжувати угоду з ПСЖ і узгодив контракт з Барселоною.

Теги
Адріен Рабйо Адріен Рабйо Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція Томас Тухель Томас Тухель
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