Рабйо виключений з першої команди ПСЖ

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель розповів, що Адріена Рабйо виключено з першої команди.

"Клуб прийняв рішення виключити Адріена з команди. Я розумію і поважаю це рішення, тепер ми будемо чекати. Я багато разів говорив, що мені подобається Рабйо як гравець, але ситуація явно затягнулася.

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Клуб прийняв рішення, і я повинен поставитися до нього з повагою", – цитує головного тренера паризького клубу Sky Sport Germany.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рабйо відмовився продовжувати угоду з ПСЖ і узгодив контракт з Барселоною.