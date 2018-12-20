Рабйо виключений з першої команди ПСЖ

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Коноплянка змарнував фантастичний шанс вирвати для Шальке нічию – його потролив клуб і розкритикували вболівальники
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Сульшер в МЮ: чого чекати від тренера, який досяг успіху з резервом "дияволів" і в Норвегії, але провалився в АПЛАнглія — 19 груд 1547
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Миколаїв запалює український футбол: ураганний Twitter, Циганков-2 і респект від Зіброва – з ними не буває нудноОвертайм — 19 груд 1372
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"У Зінченка цілить кожен суперник": англійські ЗМІ двояко оцінили українця, який приніс Ман Сіті півфінал Кубка лігиАнглія — 19 груд 7883
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