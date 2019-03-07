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Рабйо відвідав нічний клуб після поразки ПСЖ від Манчестер Юнайтед

17:49 2145 Читать на русском
Рабйо відвідав нічний клуб після поразки ПСЖ від Манчестер Юнайтед
Рабйо зневажив ПСЖ

Хавбек Парі Сен-Жермен Адріен Рабйо опинився в епіцентрі скандалу після вильоту французького клубу з Ліги чемпіонів.

12’ Хуан Бернат
 
Ромелу Лукаку 2’
Ромелу Лукаку 30’
Маркус Рашфорд 94’

Рабйо, який відмовився продовжувати контракт з ПСЖ та був відправлений у дубль, відвідав трагічний для паризького гранда матч проти МЮ, а після цього відправився у популярний столичний клуб "Tam Tam".

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23-річний хавбек "запалював" до самого ранку та спровокував шквал критики з боку фанатів ПСЖ, які звинувачують його у відсутності елементарної поваги до клубу, який дав йому усе.

Раніше повідомлялось, що Рабйо узгодив особистий контракт з Барселоною, однак, висунувши нові вимоги каталонському гранду, зірвав угоду. Тепер футболіста пов'язують з Арсеналом та іншими клубами АПЛ.

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Теги
Ліга чемпіонів ПСЖ - Манчестер Юнайтед ПСЖ ПСЖ Адріен Рабйо Адріен Рабйо
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