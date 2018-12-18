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Рабйо відмовився продовжувати контракт і буде відправлений на лаву для запасних, – спортивний директор

09:54 442 Читать на русском
Рабйо відмовився продовжувати контракт і буде відправлений на лаву для запасних, – спортивний директор
Адріен Рабйо / соцмережі

Півзахисник ПСЖ Адріен Рабйо не зумів домовитись із босами клубу щодо нового контракту, за що буде відправлений на лаву для запасних.

"Адріен Рабйо повідомив мені, що не буде підписувати новий контракт і хоче покинути клуб в кінці сезону. Послідовність дій очевидна: він залишиться на лаві для запасних", – цитує спортивного директора ПСЖ Антеро Анріке AS.

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Нагадаємо, влітку півзахисником активно цікавилась Барселона, наразі ЗМІ пов'язують француза з переходом у Ліверпуль, який був суперником парижан у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Контракт Адріена діє до літа 2019 року і він може піти вільним агентом.

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Теги
Трансфери Антеро Енріке Адріен Рабйо Адріен Рабйо Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція
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