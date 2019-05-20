Рабйо відмовився прийти на церемонію нагородження ПСЖ

Опальний півзахисник французького Парі Сен-Жермен Адріен Рабйо проігнорував святкування клубом чемпіонського титулу в Лізі 1.

Хавбек відмовився відвідати церемонію, повідомляє L'Equipe.

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За інформацією видання, Рабйо став єдиним із запрошених гравців, хто не відвідав чемпіонську вечірку ПСЖ. На церемонію святкування прибули навіть молоді гравці, а також дискваліфіковані та травмовані виконавці.

Наприкінці грудня Рабйо заборонили з'являтись у роздягальні ПСЖ та виключили з першої команди. Він відмовився продовжити контракт із французьким грандом та вів перемовини з іспанською Барселоною. Пізніше трансфер на Камп Ноу опинився на межі зриву через підписання "блаугранас" Френкі де Йонга.

Адріен Рабйо також перебуває в сфері інтересів низки англійських клубів.

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