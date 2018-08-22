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Рабйо відхилив пропозицію ПСЖ щодо нового контракту

16:55 258 Читать на русском
Рабйо відхилив пропозицію ПСЖ щодо нового контракту
Адріен Рабйо / Getty Images

Півзахисник ПСЖ Адріен Рабйо відмовився продовжити контракт з паризьким клубом.

ПСЖ запропонував хавбеку Адріену Рабйо новий контракт, але півзахисник відмовив клубу, повідомляє Paris United.

Рабйо готовий підписати новий контракт з ПСЖ, головна умова – зарплата у 9 мільйонів євро

Діюча угода француза завершується влітку 2019 року і його вже пов'язують з переходом у Барселону, Мілан та Ювентус. Саме іспанці є фаворитами у боротьбі за півзахисника.

ПСЖ запропонував гравцю 7,2 млн євро на рік, тоді як Барса готова платити 10 млн євро на рік.

Рабйо ризикує залишитись без футболу на цілий рік через бажання перейти в Барселону

Теги
Трансфери Адріен Рабйо Адріен Рабйо Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція
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