Рабйо веде перемовини з Манчестер Юнайтед та Евертоном – хавбек хотів перейти у Барселону

Французький півзахисник Адріен Рабйо, схоже, не перейде у Барселону, як це планувалось раніше.

24-річний француз веде перемовини одразу з двома англійськими командами: Манчестер Юнайтед та Евертоном, повідомляє Get French Football News.

Арсенал втрутився в боротьбу за Рабйо

Манкуніанці навіть запропонували Рабйо контракт з зарплатнею у 10 мільйонів євро на рік та підписним бонусом розміром у 5 мільйонів євро. Хавбек ще не дав відповіді на пропозицію.

Рабйо відмовився прийти на церемонію нагородження ПСЖ

Нагадаємо, контракт Рабйо з ПСЖ чинний до кінця червня цього року. Раніше хавбек був усунений від тренувань з головною командою через небажання продовжувати угоду задля переходу в Барселону.