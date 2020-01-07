Рабйо спростував чутки про відхід з Ювентуса

Півзахисник Ювентуса Адріен Рабйо заявив про бажання продовжити кар'єру в туринському клубі.

"Я точно залишаюся в Ювентусі, немає ніяких проблем. Я впевнений в клубі і тренері Саррі. 2019 рік був складним для мене, я приїхав в Ювентус після довгої відсутності ігрової практики.

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Я розраховую адаптуватися в чемпіонаті Італії та до вимог нового тренера. Сподіваюся, 2020 рік буде кращим, а я зможу допомогти Ювентусу, використовуючи весь свій потенціал", – цитує Рабйо прес-служба туринців.

Раніше повідомлялось, що у послугах півзахисника зацікавлений Евертон. До слова, француз провів 13 поєдинків у складі "Старої синьйори", не відзначившись результативними діями.

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