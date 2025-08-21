Після поразки Марселя від Ренна в матчі 1-го туру Ліги 1 (0:1) Адрієн Рабйо і Джонатан Роу влаштували сутичку в роздягальні. Клуб вирішив позбутися обох гравців.

"Адрієн був більше, ніж лідер. Він був найсильнішою ланкою в команді, як з людської точки зору, так і на полі. Я відчував до нього не просто повагу, а симпатію. Це не зміниться. Саме тому ми були ще більше шоковані тим, що таке сталося з таким гравцем.

Такий гравець, як Рабйо... Не думайте, що я скажу: "Не хвилюйтеся, я знайду гравця сильнішого за Рабьо за десять днів трансферного вікна". Це неправда. Я прекрасно знаю, який вплив Адрієн Рабьо справив на наш сезон, я це вже не раз повторював. Крім того, що він незвичайна людина, він ще й приголомшливий гравець, який витягав нас минулого року, і я ніколи цього не забуду.

У якийсь момент, я думаю, всі люди схильні робити помилки. Але цей проступок виявився занадто серйозним для футбольного клубу. Я бачив обличчя гравців, вони були шоковані. Деякі агенти дзвонили мені протягом трьох днів, а гравці говорили: "Ми ніколи не бачили нічого подібного", – цитує Бенатія RMC Sport.

