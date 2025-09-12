"Між нами нічого особливого. Ми написали один одному після того, як він перейшов у Болонью, а я – у Мілан. У неділю побачимось на Сан-Сіро – буде приємно зустріти його. Він хороший хлопець.

Те, що сталось у Марселі, могло трапитись будь-де, це не змінило наших стосунків. Я буду радий його побачити, і він також", – цитує Рабйо GOAL.

Нагадаємо, що Адріен Рабйо нещодавно перейшов в Мілан. 30-річний француз приєднався до італійського клубу за 10 мільйонів євро з урахуванням бонусів, підписавши контракт на три роки. Повернення в Серію A знову об’єднало хавбека з Максом Аллегрі, під керівництвом якого він успішно виступав у Ювентусі.

Трансфер Рабйо став завершенням непростої історії гравця в Марселі. Після поразки від Ренна (0:1) у роздягальні відбулась сутичка між Рабйо та Джонатаном Роу. Керівництво виставило обох футболістів на трансфер: Рабйо опинився в Мілані, а Роу – в Болоньї. Тепер їх чекає швидке возз’єднання на полі, адже вже найближчої неділі суперники зустрінуться на Сан-Сіро в рамках матчу Серії А.

