Рабйо проходить медогляд в Ювентусі – француз уже прибув у Турин

Французький півзахисник Адріен Рабйо перебуває за крок від переходу в Ювентус.

Літак Рабйо сьогодні ввечері, 30 червня, приземлився в аеропорту Козелле (Турин), повідомляє прес-служба Ювентуса.

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Очікується, що 24-річний півзахисник пройде медогляд та підпише особистий контракт зі "старою синьйорою".

Раніше повідомлялося, що Рабйо може отримати 10 млн євро підйомних за перехід, а також матиме зарплату в розмірі 7 млн у євровалюті на рік.

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Нагадаємо, контракт півзахисника з ПСЖ чинний до кінця червня цього року. Раніше хавбек був усунений від тренувань з головною командою через небажання продовжувати угоду.