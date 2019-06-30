toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО КОПА АМЕРІКА-2019

Рабйо проходить медогляд в Ювентусі – француз уже прибув у Турин

20:22 504 Читать на русском
Рабйо проходить медогляд в Ювентусі – француз уже прибув у Турин
Адріен Рабйо / фото: ФК Ювентус

Французький півзахисник Адріен Рабйо перебуває за крок від переходу в Ювентус.

Літак Рабйо сьогодні ввечері, 30 червня, приземлився в аеропорту Козелле (Турин), повідомляє прес-служба Ювентуса.

Барселона має виплатити компенсацію Рабйо за непідписання контракту

Очікується, що 24-річний півзахисник пройде медогляд та підпише особистий контракт зі "старою синьйорою".

Раніше повідомлялося, що Рабйо може отримати 10 млн євро підйомних за перехід, а також матиме зарплату в розмірі 7 млн у євровалюті на рік.

Погана матуся: Веронік Рабйо не боїться воювати з ПСЖ та нахабно шантажує Барселону

Нагадаємо, контракт півзахисника з ПСЖ чинний до кінця червня цього року. Раніше хавбек був усунений від тренувань з головною командою через небажання продовжувати угоду.

blog_ava
Караваєв після переходу в Динамо зізнався, що його найбільше вразило у київському клубі
17:44
3572
Теги
Трансфери Адріен Рабйо Адріен Рабйо Ювентус Ювентус ПСЖ ПСЖ Італія Головне Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
66
дн
:
21
год
:
37
хв
Вірменія
19:00
Італія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук