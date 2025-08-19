Марсель хоче попрощатися з півзахисником Адріеном Рабйо після його конфлікту з Джонатаном Роу. Гравці влаштували суперечку в роздягальні після поразки від Ренна (0:1), і навіть спроби партнерів та членів штабу їх розборонити не зупинили словесний конфлікт і взаємні погрози.

Де Дзербі ухвалив рішення щодо зірки Марселя – двоє гравців ледь не побилися після фіаско у Лізі 1

RMC Sport зазначає, що 30-річного футболіста навряд вдасться продати в найкоротші терміни, але інтерес до нього виявляють великі клуби, зокрема, Ювентус і Мілан.

Рабйо вже грав у складі "б'янконері" з 2019 по 2024 рік і пішов як вільний агент. У той період часу він виступав під керівництвом Массіміліано Аллегрі, який наразі тренує Мілан. Минулого сезону Адріен провів 29 ігор у Лізі 1 і забив 9 голів.

