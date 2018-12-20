Рабйо отримав пропозицію від Барселони раніше, ніж її отримали ми, це проти правил, – спортивний директор ПСЖ

Спортивний директор ПСЖ Антеро Енріке звинуватив Барселону у порушенні правил ФІФА стосовно переговорів з гравцями.

"Ми завжди дивуємося, коли клуби не поважають правила. Мати Рабйо сказала, що була пропозиція влітку. Це правда, у нас була пропозиція від Барселони 29 серпня, за 20 годин до закриття трансферного вікна. Все просто, це означає, що керівництво Барселони домовилося з Рабйо раніше, ніж вони поговорили з нами.

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Їхня пропозиція була кумедною, я здивувався, що вони запропонували так мало. Це була зневажлива пропозиція за гравця топ-класу, яким є Рабйо. До того ж, неможливо узгодити трансфер такого гравця за 24 години. Тому це означає, що Барселона мала домовленість з Адріеном.

Як тільки ми домовилися про продовження контракту, його представники відмовилися від переговорів без будь-яких пояснень. Я впевнений, що тоді Рабйо домовився з іншим клубом. Сам він сказав, що не хоче тут залишатись", – сказав Енріке RMC.

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