Рабйо не перейде в Барселону та підпише новий контракт із ПСЖ, – ЗМІ

Півзахисник французького Парі Сен-Жермен Адріен Рабйо вирішив продовжити кар'єру на Парк де Пренс.

23-річний хавбек відмовився від можливості переходу в іспанську Барселону, повідомляє Paris United.

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За інформацією видання, замість трансферу до складу "блаугранас" Рабйо укладе новий контракт із парижанами. Вихованець ПСЖ може підписати нову угоду, терміни якої наразі обговорюються сторонами. Базових варіантів два – до 2022 або 2023 року. Зарплата півзахисника може зрости до 550 тисяч євро на місяць.

Раніше повідомлялося, що Барселона готова зачекати до наступного літа, щоб підписати Рабйо безкоштовно. Проте, керманич Парі Сен-Жермен Томас Тухель заявив про намір втримати Рабйо в команді.

У сезоні 2017/18 Адріен Рабйо провів 50 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів.