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"Quì c'è Sheva, Sheva!", – Шевченко заспівав фанатську пісню про себе

22:45 82 Читать на русском
"Quì c'è Sheva, Sheva!", – Шевченко заспівав фанатську пісню про себе
Шевченко з фанатами Мілана

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не забув пісні, які про нього співали фанати Мілана.

Шевченко працює експертом на італійському телеканалі DAZN. В одному з інтерв'ю колишній гравець Мілана продемонстрував свої вокальні здібності.

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"Non è Brasiliano però che gol che fa Il fenomeno lascialo là Quì c'è Sheva, Sheva! (Він не бразилець, але скільки красивих голів забиває. Залиште Феномена (мається на увазі Роналдо. – прим.). Це Шева, Шева!)", – продекламував Шевченко.

Теги
Відеоновини Андрій Шевченко Андрій Шевченко Світ Мілан Мілан
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