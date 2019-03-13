"Quì c'è Sheva, Sheva!", – Шевченко заспівав фанатську пісню про себе

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не забув пісні, які про нього співали фанати Мілана.

Шевченко працює експертом на італійському телеканалі DAZN. В одному з інтерв'ю колишній гравець Мілана продемонстрував свої вокальні здібності.

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"Non è Brasiliano però che gol che fa Il fenomeno lascialo là Quì c'è Sheva, Sheva! (Він не бразилець, але скільки красивих голів забиває. Залиште Феномена (мається на увазі Роналдо. – прим.). Це Шева, Шева!)", – продекламував Шевченко.