Пюель: Перемога над Челсі – приємний здобуток, але вона нічого не змінює

Наставник Лестера Клод Пюель прокоментував перемогу своєї команди у матчі проти Челсі.

"Команда приголомшливо і старанно попрацювала сьогодні. Протягом всього матчу ми добре захищалися. Можливо, нам трохи не вистачало якості у відборі м'яча в першому таймі. У другому таймі ми діяли впевнено, забили чудовий гол завдяки Медісону і Варді.

Челсі – Лестер – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Це приголомшлива нагорода для команди, тому що ми були винагороджені за те, що виклалися. Варді правильно відреагував і вніс свій внесок в гру. Він відмінно захищався разом з командою і показав вбивчу реалізацію. Нам потрібно, щоб такий гравець, як він, забивав.

У багатьох матчах ми грали добре, але залишалися без нагороди, тому що не могли забити більше. Сьогодні у нас фантастичні почуття, сподіваюся, продовжимо в тому ж дусі.

Ця перемога нічого не змінює. Важливо проаналізувати цей матч. Після ми продовжимо працювати з тим же настроєм і ставленням. Всі мої гравці продовжують прогресувати і працювати разом", – цитує Пюеля ВВС.

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