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Пюель може очолити Монако

17:25 244 Читать на русском
Пюель може очолити Монако
Клод Пюель / Reuters

Колишній керманич англійського Лестера Клод Пюель став претендентом на посаду головного тренера французького Монако.

Безробітний 58-річний фахівець може повернутися на батьківщину, повідомляє Nice-Matin.

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Керівництво Монако розглядає варіант із запрошенням Пюель на заміну нинішньому наставнику монегасків Леонарду Жардіму. Останній може втратити посаду під час паузи на матчі збірних у жовтні або вже в найближчі вихідні, якщо "червоно-білі" програють Реймсу в 6-му турі чемпіонату.

Наразі Монако йде в зоні вильоту Ліги 1 і в сезоні 2019/20 не здобув ще жодної перемоги. Цікаво, що Клод Пюель розпочав свою тренерську кар'єру саме в княжому клубі й привів монегасків до чемпіонського титулу в сезоні 1999/2000.

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Теги
Монако Монако Франція Клод Пюель Клод Пюель
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