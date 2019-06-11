Пйонтек став найкращим бомбардиром сезону відразу у трьох командах

Нападник Мілана та збірної Польщі Кшиштоф Пйонтек дуже результативно провів сезон-2018/19.

За підсумками вже минулого сезону поляк став найкращим бомбардиром Мілана (11 голів), Дженоа, (19) та збірної Польщі (4 голи). Всього Пйонтек за минулий футбольний рік зіграв 48 матчів, у яких забив 34 м'ячі.

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Нагадаємо, Кшиштоф розпочинав сезон-2018/19 у складі Дженоа, але під час зимового трансферного вікна за 35 мільйонів євро перебрався в Мілан.