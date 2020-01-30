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Пйонтек прилетів у Берлін на медогляд – форвард Мілана за крок до переходу в Герту

14:22 491 Читать на русском
Пйонтек прилетів у Берлін на медогляд – форвард Мілана за крок до переходу в Герту
Кшиштоф Пйонтек / Фото UEFA

Кшиштоф Пйонтек найближчим часом підпише контракт з Гертою.

Герта узгодила з Міланом усі деталі трансферу Пйонтека, форварду залишилось лише пройти медогляд в Берліні, куди Кшиштоф вже прибув, повідомляє Bild.

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Італійський гранд отримає за свого нападника 22 млн євро + 5 млн бонусів. Контракт 24-річного поляка з Гертою буде розрахований до 2025 року.

Нагадаємо, в поточному сезоні Серії А Пйонтек провів 18 матчів, в яких відзначився 4-ма голами. Перехід нападника пов'язаний також з поверненням до Мілана легендарного нападника Златана Ібрагімовіча.

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