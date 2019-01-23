Пйонтек прибув на медогляд у Мілан

Мілан може сьогодні оголосити про трансфер форварда Дженоа Кшиштофа Пйонтека.
Сьогодні о 12 годині за Києвом нападник Дженоа Кшиштоф Пйонтек прибув у клініку Casa di Cura La Madonnina в Мілані для проходження медогляду.
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Очікується, що генуезький клуб отримає 35 млн євро за польського голеадора без включення гравців "россонері" в угоду. Кшиштоф укладе угоду з міланським клубом на 5 років. До кінця сезону зарплата поляка буде становити 35 тисяч євро на тиждень, а з наступного зросте до 40 тисяч.
Сьогодні повідомлялось, що нападник Мілана Гонсало Ігуаїн вилетів у Лондон для завершення переходу в Челсі.
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