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Пйонтек прибув на медогляд у Мілан

13:16 320 Читать на русском
Пйонтек прибув на медогляд у Мілан
Пйонтек стане гравцем Мілана / twitter

Мілан може сьогодні оголосити про трансфер форварда Дженоа Кшиштофа Пйонтека.

Сьогодні о 12 годині за Києвом нападник Дженоа Кшиштоф Пйонтек прибув у клініку Casa di Cura La Madonnina в Мілані для проходження медогляду.

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Очікується, що генуезький клуб отримає 35 млн євро за польського голеадора без включення гравців "россонері" в угоду. Кшиштоф укладе угоду з міланським клубом на 5 років. До кінця сезону зарплата поляка буде становити 35 тисяч євро на тиждень, а з наступного зросте до 40 тисяч.

Сьогодні повідомлялось, що нападник Мілана Гонсало Ігуаїн вилетів у Лондон для завершення переходу в Челсі.

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