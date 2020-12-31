Пйонтек потрапив на радари Роми

Нападник Мілана Кшиштоф Пйонтек може змінити прописку в Серії А.

Рома зацікавлена в послугах форварда Кшиштофа Пйонтека, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у twitter.

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24-річний поляк не проти розглянути пропозицію від столичного клубу, хоча більше схиляється до продовження виступів за Мілан. За інформацією ЗМІ, Кшиштоф вже встиг відхилити запити від Дженоа та Фіорентини.

В поточному сезоні Серії А Пйонтек провів 17 матчів, в яких відзначився лише 4-ма голами.

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