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Пйонтек потрапив на радари Роми

13:38 261 Читать на русском
Пйонтек потрапив на радари Роми
Кшиштоф Пйонтек / Фото ФК Мілан

Нападник Мілана Кшиштоф Пйонтек може змінити прописку в Серії А.

Рома зацікавлена в послугах форварда Кшиштофа Пйонтека, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у twitter.

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24-річний поляк не проти розглянути пропозицію від столичного клубу, хоча більше схиляється до продовження виступів за Мілан. За інформацією ЗМІ, Кшиштоф вже встиг відхилити запити від Дженоа та Фіорентини.

В поточному сезоні Серії А Пйонтек провів 17 матчів, в яких відзначився лише 4-ма голами.

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Теги
Трансфери Італія Мілан Мілан Трансфери Чемпіонату Італії Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек Рома Рома
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