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Пйонтек не покине Дженоа у січні

10:25 410 Читать на русском
Пйонтек не покине Дженоа у січні
Кшиштоф Пйонтек / Фото: соцмережі

Дженоа не хоче прощатися з польським форвардом Кшиштофом Пйонтеком цього трансферного вікна.

Президент Дженоа Енріко Прециозі заявив, що нападник Кшиштоф Пйонтек залишиться в клубі як мінімум до кінця сезону.

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"До червня ніхто нікуди не піде. Пйонтек та Куаме потрібні нам. Розмов багато, але ми не отримували пропозицій.

Хто може прийти? Нам необхідна пара кваліфікованих гравців в півзахист, ми зробили пропозицію Емполі щодо Раде Круніча.

Є ідея підписати Стефано Стураро, впевнений, що він може перейти до нас. Він обійдеться в певну суму, але це буде інвестиція", – сказав Прециозі у коментарі порталу Football Italia.

Наразі Пйонтек із 13 голами в активі перебуває на 2 місці у гонці бомбардирів Серії А. Його випереджає Кріштіану Роналду, який забив 14 м'ячів.

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Теги
Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек Дженоа Дженоа Італія Трансфери
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