Пйонтек може повернутися в Дженоа взимку, – GdS

Форвард італійського Мілана Кшиштоф Пйонтек може змінити клубну прописку в зимове трансферне вікно. На поляка претендує його колишній клуб.

Дженоа може орендувати 24-річного нападника в січні, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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За інформацією видання, "россонері" розглядають варіант із тимчасовим поверненням Пйонтека на Луїджі Ферраріс, якщо той не покращить свою результативність. Також Мілан планує взимку підписати Златана Ібрагімовіча, тому відхід польського форварда може стати невідворотним.

Кшиштоф Пйонтек неймовірно розпочав у Дженоа сезон 2018/19, забивши 13 голів у 19-ти матчах Серії А. Взимку 2019-го його за 35 млн євро придбав Мілан. Він непогано розпочав на Сан-Сіро (18 поєдинків, 9 м'ячів у попередньому сезоні), але в першості 2019/20 забив лише 3 голи (2 – з пенальті).

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