toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЛУГАНО - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ГЕНТ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ

Пйонтек може покинути Мілан вже взимку

18:50 249 Читать на русском
Пйонтек може покинути Мілан вже взимку
Кшиштоф Пйонтек / Reuters

Нападник Мілана Кшиштоф Пйонтек розглядає варіант зі зміною клубу під час найближчого трансферного вікна.

Міланський клуб може втратити свого зіркового форварда взимку, інформує Gazzetta dello Sport.

Мілан потерпає від суперечок керівництва клубу щодо майбутнього Джампаоло

Пйонтек не в захваті від методів роботи нового тренера команди Марко Джампаоло. Поляк переконаний, що саме зміна моделі гри стала причиною різкого спаду його результативності. Якщо Джампаоло продовжить свою роботу з "россонері", то 24-річний страйкер серйозно розглядатиме пропозиції інших клубів у січні 2020-го.

Шевченко погодився очолити Мілан за однієї умови, – італійський журналіст

Нагадаємо, у минулому сезоні Пйонтек посів третю сходинку у списку найкращих бомбардирів Серії А – гравець збірної Польщі відзначився 22 голами.

blog_ava
Лугано – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
Теги
Італія Трансфери Марко Джампаоло Марко Джампаоло Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек Мілан Мілан
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
52
хв
Лугано
22:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук