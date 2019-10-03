Пйонтек може покинути Мілан вже взимку

Нападник Мілана Кшиштоф Пйонтек розглядає варіант зі зміною клубу під час найближчого трансферного вікна.

Міланський клуб може втратити свого зіркового форварда взимку, інформує Gazzetta dello Sport.

Мілан потерпає від суперечок керівництва клубу щодо майбутнього Джампаоло

Пйонтек не в захваті від методів роботи нового тренера команди Марко Джампаоло. Поляк переконаний, що саме зміна моделі гри стала причиною різкого спаду його результативності. Якщо Джампаоло продовжить свою роботу з "россонері", то 24-річний страйкер серйозно розглядатиме пропозиції інших клубів у січні 2020-го.

Шевченко погодився очолити Мілан за однієї умови, – італійський журналіст

Нагадаємо, у минулому сезоні Пйонтек посів третю сходинку у списку найкращих бомбардирів Серії А – гравець збірної Польщі відзначився 22 голами.