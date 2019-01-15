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Пйонтек до кінця тижня опиниться в Мілані, – авторитетний польський журналіст

20:40 346 Читать на русском
Пйонтек до кінця тижня опиниться в Мілані, – авторитетний польський журналіст
Кшиштоф Пйонтек / Фото ФК Дженоа

Форвард Дженоа Кшиштоф Пйонтек знаходиться за крок до переходу в Мілан.

Трансфер Кшиштофа Пйонтека в Мілан відбудеться до кінця тижня з вірогідністю 95% – таку сміливу заяву зробив польський журналіст Томаш Влодарчик у твіттері.

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Дженоа отримає за свого форварда 40-45 млн євро.

Мілан потребує нападника на фоні чуток про відхід Гонсало Ігуаїна з табору "россонері".

В поточному сезоні Серії А Пйонтек провів 19 матчів, в яких відзначився 13-ма голами.

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Італія Дженоа Дженоа Мілан Мілан Трансфери Мілана Трансфери Чемпіонату Італії Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек
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