Пєєв: Розмови про те, що Боднар гомосексуаліст, пішли після того, як він попросив взяти на збори свого друга

Екс-хавбек Динамо Георгій Пєєв розповів про свого колишнього одноклубника Ласло Боднара.

"Боднар нетрадиційної сексуальної орієнтації? Про це багато говорили. Але не вважаю, що він "модний". Тепер кажуть на тих, хто нетрадиційної орієнтації, що він модний. Сьогодні дуже багато таких "модних" стало.

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Але я думаю, що він гетеросексуал. У нього був друг з Угорщини, який часто до нього приїжджав. Боднар був холостий, тому часто привозив його в Україну.

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А такі розмови про Боднара пішли після того, як він попросив взяти друга на збір до Ялти, в той час як всі футболісти привозили дружин або подруг", – цитує Пєєва Dynamo.kiev.ua з посиланням на журнал Футбол.