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П'яца хоче перейти в Фіорентину, – агент

22:59 34 Читать на русском
П'яца хоче перейти в Фіорентину, – агент
Марко П'яца / соцмережі

Агент хорватського нападника Марко П'яци повідомив, що його клієнта цікавить варіант з Фіорентиною.

Марко П'яца відкритий до переходу в Фіорентину. Про це повідомив агент футболіста.

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"Спортивний директор Фіорентини Панталео Корвіно сказав, що є невелике запізнення, і це правда.

Проте, завжди є можливість, що Ювентус дозволить П'яці грати у Флоренції. Чи це правда, що Марко подобається Фіорентина? Так, я можу це підтвердити", – сказав агент Fiorentinanews.com.

П'яца зацікавив Валенсію

У другій частині сезону Марко П'яца виступав на правах оренди в Шальке. За цей час він зіграв у 9 поєдинках в усіх турнірах та забив 2 голи.

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