Село Катюжанка було розграбоване російськими загарбниками, які вдерлися на наші землі. Після звільнення місцева школа гостро потребувала спортивного знаряддя, яке і передав Андрій Пятов, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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Голкіпер Шахтаря передав школі м’ячі та спортивний інвентар (фішки, манишки, бар’єри тощо), а також подарував дітям шарфи "гірників" і фірмові наклейки-стикери з клубною символікою. Не обійшлось і без традиційних фото, а також автографів для усіх охочих.

"У мене завжди позитивні емоції від таких зустрічей, бо ви ж знаєте, як я люблю дітей. І я дуже радий бачити сьогодні щасливих, усміхнених хлопців та дівчат – для цього і потрібні такі заходи. У ці складні часи такі зустрічі надзвичайно важливі для всіх нас. Тим більше знаючи історію цього села, що було окуповане, а потім звільнене нашими захисниками.

Розуміючи, через що пройшли ці діти, хочеться просто всіх їх обійняти. А тим містам, які зараз перебувають під окупацією, хочеться сказати: ми – одна нація, разом ми сильніші, тож не забуваємо про них і також готові обійняти, коли ми їх повернемо", – зауважив Пятов у коментарі.

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