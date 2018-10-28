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Пятов зрівнявся з Шовковським за кількістю матчів за збірну України

23 жовтня 09:31 613 Читать на русском
Пятов зрівнявся з Шовковським за кількістю матчів за збірну України
Олександр Шовковський та Андрій Пятов / Фото ФК Шахтар

Голкіпер збірної України Андрій Пятов все більше стає ветераном національної команди.

Воротар Шахтаря Андрій П'ятов зрівнявся з екс-голкіпером Динамо Олександром Шовковським за кількістю офіційних матчів за збірну України, повідомляє видання Команда 1.

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На рахунку обох гравців по 57 матчів за національну команду. Проте за кількістю проведених на полі хвилин Шовковський попереду – 5101 проти 5087 у П'ятова.

Натомість Пятов попереду за сухими матчами – 28 проти 26 відповідно.

Нагадаємо, наступний поєдинок збірна України проведе проти національної команди Словаччини в рамках Ліги націй, де Пятов і зможе обігнати легендарного СаШо.

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Теги
Рекорди Україна Україна Збірна України Андрій Пятов Андрій Пятов Олександр Шовковський Олександр Шовковський
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