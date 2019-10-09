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Пятов зізнався, що стане запорукою успіху збірної України у вирішальних матчах

9 жовтня 22:24 394 Читать на русском
Пятов зізнався, що стане запорукою успіху збірної України у вирішальних матчах
Андрій Пятов / Фото з відкритих джерел

Воротар збірної України Андрій Пятов перед матчами зі збірними Литви та Португалії дуже розраховує на підтримку 12-го гравця.

 

"Чекаємо на заповнені трибуни у Харкові та Києві. Повірте, для того, щоб на наші ігри ходили якомога більше глядачів, ми дуже стараємося.

Збірна України продовжує підготовку до матчів проти Литви та Португалії

Ми дорожимо нашими фанами, багато з яких супроводжують нас по всій Європі. Спасибі їм за це. Ви не уявляєте, як приємно було грати в Литві, відчуваючи, що виступаєш вдома. Повні трибуни в поєдинках з Литвою і Португалією додадуть нам емоцій та адреналіну", – сказав Пятов в інтерв’ю Футбол 1/2.

Нагадаємо, 11 жовтня збірна України у Харкові, в рамках кваліфікації Євро-2020, зустрінеться з Литвою. Гра відбудеться о 21:45. Через три дні "синьо-жовті" у Києві на НСК Олімпійський прийматимуть Португалію.

Євро-2020: що потрібно збірній України у вирішальній стадії відбору для виходу на чемпіонат

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Україна - Литва Україна Україна Андрій Пятов Андрій Пятов Збірна України
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