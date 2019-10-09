Пятов зізнався, що стане запорукою успіху збірної України у вирішальних матчах

Воротар збірної України Андрій Пятов перед матчами зі збірними Литви та Португалії дуже розраховує на підтримку 12-го гравця.

"Чекаємо на заповнені трибуни у Харкові та Києві. Повірте, для того, щоб на наші ігри ходили якомога більше глядачів, ми дуже стараємося.

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Ми дорожимо нашими фанами, багато з яких супроводжують нас по всій Європі. Спасибі їм за це. Ви не уявляєте, як приємно було грати в Литві, відчуваючи, що виступаєш вдома. Повні трибуни в поєдинках з Литвою і Португалією додадуть нам емоцій та адреналіну", – сказав Пятов в інтерв’ю Футбол 1/2.

Нагадаємо, 11 жовтня збірна України у Харкові, в рамках кваліфікації Євро-2020, зустрінеться з Литвою. Гра відбудеться о 21:45. Через три дні "синьо-жовті" у Києві на НСК Олімпійський прийматимуть Португалію.

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