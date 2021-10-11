"100 матчів за збірну? Для мене була важливою перемога. Я розумів, що мені випав шанс. Бачите, я хотів закінчити зі збірною, але життя розпорядилося по-іншому.

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Я віддавався повністю, розумів, що шанси у нас хороші. Переживав за результат. Дружина повністю мене підтримує. Вона рада, я це бачу. Вона ж любить, коли я граю. На стадіон не ходила більше року, а зараз відвідує, разом з дітьми вболіває і переживає", – пояснив Пятов у коментарі Великому футболу.

Нагадаємо, 37-річний кіпер Шахтаря планував прощатися зі збірною після Євро-2020, однак саме він став основним у Олександра Петракова.

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