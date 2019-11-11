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Пятов: Збираємося щомісяця у збірній України, наче на свято

17:50 590 Читать на русском
Пятов: Збираємося щомісяця у збірній України, наче на свято
Андрій Пятов / Фото УАФ

Голкіпер збірної України Андрій Пятов поділився емоціями від загальних зборів команди перед матчами проти Естонії та Сербії.

 

"Кожного місяця збираємося у збірній, наче на свято. Чекаємо всіх хлопців, шкода, що з'являється інформація про травми.

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Але нічого, гадаю, у інших хлопців є шанс отримати виклик у збірну. В принципі, у нас одна товариська гра, одна офіційна. Це – для декого можливість зіграти за збірну України, отримати ігрову практику", – розповів Пятов у коментарі офіційному YouTube-каналу УАФ.

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Нагадаємо, збірна України проведе спаринг проти Естонії (14 листопада) та матч відбору Євро-2020 проти Сербії (17 листопада). Команда Шевченка вже гарантувала собі участь в основній стадії турніру, тому може дозволити собі певні експерименти зі складом.

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Теги
Збірна України Сербія - Україна Україна - Естонія Андрій Пятов Андрій Пятов Україна Україна
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