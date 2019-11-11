Пятов: Збираємося щомісяця у збірній України, наче на свято

Голкіпер збірної України Андрій Пятов поділився емоціями від загальних зборів команди перед матчами проти Естонії та Сербії.

"Кожного місяця збираємося у збірній, наче на свято. Чекаємо всіх хлопців, шкода, що з'являється інформація про травми.

Збірна України зібралась у Києві перед матчами проти Естонії та Сербії – Мораєс в обоймі

Але нічого, гадаю, у інших хлопців є шанс отримати виклик у збірну. В принципі, у нас одна товариська гра, одна офіційна. Це – для декого можливість зіграти за збірну України, отримати ігрову практику", – розповів Пятов у коментарі офіційному YouTube-каналу УАФ.

Україна – Естонія: на матчі працюватиме іспанська бригада арбітрів

Нагадаємо, збірна України проведе спаринг проти Естонії (14 листопада) та матч відбору Євро-2020 проти Сербії (17 листопада). Команда Шевченка вже гарантувала собі участь в основній стадії турніру, тому може дозволити собі певні експерименти зі складом.