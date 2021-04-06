Андрій Пятов у день гри Ворскла – Шахтар (0:2) завітав у дитячий будинок сімейного типу, де проживають Олександр та Ірина Рудковські. Вони виховують 11 дітей віком від 6 до 20 років.

Мораєс отримав пам'ятну футболку від Шахтаря за унікальне досягнення

Голкіпер Шахтаря з'явився не з порожніми руками. Андрій подарував дітлахам м'ячі, рюкзаки для взуття, шарфи та футболку з власним автографом. Пятов був вражений привітністю та пообіцяв ще раз побувати в гостях, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

До слова, 36-річний футболіст підтримує благодійні ініціативи вже близько 5 років.

Шахтар на класі здолав Ворсклу – лідер майбутнього врятував Каштру, ювіляр Мораєс зійшов на Олімп