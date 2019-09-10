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"Пятов запрошував на Лігу чемпіонів", – звільнений з полону моряк

09:40 327 Читать на русском
"Пятов запрошував на Лігу чемпіонів", – звільнений з полону моряк
Андрій Пятов / ФК Шахтар

Звільнений з полону моряк В'ячеслав Зінченко розповів про розмову з голкіпером Шахтаря Андрієм Пятовим.

 

"Пятов сказав: "Спасибі, що повернулися". Запрошував на Лігу чемпіонів, попросив, щоб я дізнався, хто хоче.

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Відповів, що у нас лікування, на цей матч не потрапимо, але попросив, щоб ми поїхали на матч з Португалією. Перебуваючи в полоні, дуже хотів потрапити саме на цей матч", – сказав звільнений моряк каналу Україна.

Нагадаємо, 7 вересня стався обмін полоненими між Україною та Росією. Шахтар стартує у груповому етапі Ліги чемпіонів 18 вересня матчем проти Манчестер Сіті.

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Шахтар - Манчестер Сіті Шахтар Шахтар Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліга чемпіонів Андрій Пятов Андрій Пятов
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