"Ще коли ми були в Харкові, я зізнався Георгію Бущану, що загадав одне бажання – хочу зустріти свій день народження на Євро. У мене він 28 червня, тому, сподіваюся, бажання здійсниться.

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Коли пролунав фінальний свисток останнього матчу групового турніру, Жора мені відразу про це нагадав. Я, до речі, на двох попередніх чемпіонатах Європи загадував так само, але вийшло тільки з третього разу.

Що сказати? Розклад дійсно якийсь фантастичний. Зіграли б вдало з Австрією – потрапили б на Італію, яка зараз на ходу. Звичайно, Швеція – дуже пристойна команда, але ми все розуміємо, що її можна і потрібно обігравати, будемо готуватися", – цитує Пятова Команда 1.

Нагадаємо, Україна зіграє зі Швецією в рамках плей-офф Євро-2020 29 червня, початок о 22:00.

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