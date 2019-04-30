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Пятов: За найбільші призові купив квартиру і автомобіль

08:50 990 Читать на русском
Пятов: За найбільші призові купив квартиру і автомобіль
Андрій Пятов / ФК Шахтар

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов розповів, що купив на найбільші призові в своїй кар'єрі.

"Найбільші призові? Коли я виграв "срібло" на молодіжному чемпіонаті Європи і відразу поїхав на чемпіонат світу в 2006. Нам дали... Так скажу, що зміг купити квартиру і автомобіль. Квартира в Полтаві. Зараз здаю її", – сказав Пятов Зе Інтерв'юер.

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На Євро-2006 U-21 збірна України здобула срібні нагороди, а на чемпіонаті світу в Німеччині підопічні Олега Блохіна дійшли до 1/4 фіналу, де поступились майбутньому переможцю турніру – Італії.

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Теги
Шахтар Шахтар Україна Україна Андрій Пятов Андрій Пятов
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