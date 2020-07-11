Пятов: Якщо Шахтар виграє Лігу Європи та пропустить у кожному матчі, я буду тільки щасливий

Капітан "гірників" налаштований досягти другого єврокубкового успіху в своїй кар'єрі навіть ціною відсутності "сухих" матчів.

Нагадаємо, 10 липня Шахтар дізнався сітку суперників у Лізі Європи 2019/20 у випадку подолання Вольфсбурга в 1/8 фіналу. Перша зустріч завершилася перемогою "гірників" з рахунком 2:1.

Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи 2019/20 – Шахтар отримав сітку непоганих суперників

"Якщо ми виграємо Лігу Європи та пропустимо в кожному матчі, я буду тільки щасливий! Звісно, я – голкіпер і хочу тримати ворота на замку, як кожен інший. Гра на нуль для воротаря – найкращий показник його виступів. Втім, я також розумію, що стандарти у Європі значно вищі, ніж в Україні, й важче лишити ворота сухими. Часом я сам винен, часом мої товариші по команді, однак це наша колективна проблема. Тож, дай Боже, ми нарешті зможемо не пропустити в найближчих матчах", – передає слова Пятова офіційний сайт Шахтаря.

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