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Пятов: Якщо Шахтар виграє Лігу Європи та пропустить у кожному матчі, я буду тільки щасливий

16:58 - Читать на русском
Пятов: Якщо Шахтар виграє Лігу Європи та пропустить у кожному матчі, я буду тільки щасливий
Андрій Пятов / ФК Шахтар

Капітан "гірників" налаштований досягти другого єврокубкового успіху в своїй кар'єрі навіть ціною відсутності "сухих" матчів.

 

Нагадаємо, 10 липня Шахтар дізнався сітку суперників у Лізі Європи 2019/20 у випадку подолання Вольфсбурга в 1/8 фіналу. Перша зустріч завершилася перемогою "гірників" з рахунком 2:1.

Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи 2019/20 – Шахтар отримав сітку непоганих суперників

"Якщо ми виграємо Лігу Європи та пропустимо в кожному матчі, я буду тільки щасливий! Звісно, я – голкіпер і хочу тримати ворота на замку, як кожен інший. Гра на нуль для воротаря – найкращий показник його виступів. Втім, я також розумію, що стандарти у Європі значно вищі, ніж в Україні, й важче лишити ворота сухими. Часом я сам винен, часом мої товариші по команді, однак це наша колективна проблема. Тож, дай Боже, ми нарешті зможемо не пропустити в найближчих матчах", – передає слова Пятова офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар зобов'язаний виходити у півфінал Ліги Європи – а далі можливе диво, або Зустріч, яку всі чекають

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Андрій Андрій Пятов Шахтар Шахтар Ліга Європи Шахтар - Вольфсбург
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