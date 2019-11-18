Пятов: Які ми герої? Ми зробили те, чого від нас чекали

Голкіпер збірної України Андрій Пятов поділився емоціями від зустрічі національної команди українськими вболівальниками в аеропорту "Бориспіль".

"Які ми герої? Ми зробили те, чого від нас і чекали. Те, що обіцяли ми і наш тренер – демонструвати хорошу гру і вийти з групи.

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Знав, що нас зустрінуть, але трохи здивований, що так багато прийшло людей. Значить, ми заслужили. Дуже приємно, що нас люблять і цінують", – сказав Пятов в ефірі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, "синьо-жовті" набрали 20 очок та впевнено виграли відбірну групу В, вперше в історії збірної не програвши жодного матчу у кваліфікації. Україна гарантувала собі місце в першому кошику при жеребкуванні фінальної частини Євро-2020. Церемонія жеребкування пройде 30 листопада в Бухаресті та розпочнеться о 19:00 за Києвом.

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