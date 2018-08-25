Пятов: Я й зараз допомагаю пораненим бійцям, а Шахтар далі поганий, що б ми не робили

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов розповів про благодійні проекти та конфлікт з ультрас угрупувань Kharkiv City Patriots, The Club і організації націоналістів "Національний корпус".

"Я заводжуся від несправедливості. Кажуть, що спорт поза політикою, але політика оточує все. Є деякі моменти, тим більше щодо наших футболістів, коли до нас приходили, розмовляли і звинувачували. Це заводить. Після цього інциденту багато хотілося сказати.

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Люди прийшли за гроші, я це знаю. Все це природно, все це треба було. Ось цей момент розлютив мене. Люди прийшли з конкретними словами, вони не знали більше про що говорити. Я їм відповідаю, але від них конкретики немає, вони відповідають завченими фразами. Завчили, що Ракицький гімн не співає, а я фотографувався з сепаратистами.

Я їм пояснив, як це сталося. Це було вже давно, багато чого змінилося. Це був квітень, тільки почалися ці події. Стояли автоматники біля ресторану, повз який ми проїжджаємо дорогою на базу. У нас два тренування в день – проїжджаємо повз чотири рази. Вони перший раз дивилися, другий дивилися, а на третій кажуть: "Давай". Ось я і попався.

Минуло вже півтора роки, і хтось знайшов у соціальних мережах це фото. Це ж треба було комусь викласти. За цей час я вже скільки матчів зіграв за збірну України, співав гімн, ми оплатили дві операції військовим.

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Я пояснюю людям, що ми не хочемо піаритися, про це ніхто не знав. До нас звернулися, а ми допомогли. Я і зараз допомагаю. Чотири роки пройшли, а ми все одно погані – щоб ти не робив. Це набридає, у мене ж сім'я.

А футболки... Усі думають, що футболки допоможуть всім, але забули про онкохворих дітей. Дружини футболістів Шахтаря створили Charity Team, зібрали гроші і допомогли Охматдиту – подарували 40 комп'ютерів. Місяців чотири тому витягли 16-річного хлопця, який хворів на рак. Я ніколи б про це не говорив, але сьогодні я завівся і виговорився. Єдиний наш піар – це футбол", – сказав голкіпер у програмі Вацко Light.