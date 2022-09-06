"Я з Донецька, для мене це друга війна з різницею у кілька років. Спочатку ми дуже переживали, бо втратили там свій будинок, а у Києві все було невизначено. Звісно, ​​цінності згодом змінилися. Якоїсь миті починаєш розуміти, що не все у світі так чудово. Життя людей – найбільша цінність. Ми допомагаємо багатьом людям, особливо переселенцям.

Шахтар розкрив суму, яку заробив благодійними матчами з Ромою та Аяксом

У перші дні (після повномасштабного вторгнення – прим.) я був під впливом дуже сильного викиду адреналіну. Коли я віз сім'ю на захід України, подзвонив другу з Києва, хотів повернутися. На початку війни багато чоловіків тікали, але наші "хлопчики" ловили диверсантів і казали їм, що ми як нація не здамося.

Я теж хотів піти в армію, але мій друг сказав мені допомагати соціально, тому що я можу використати свій статус, наприклад, беручи участь у благодійних матчах. Гроші, які ми збирали разом із Шахтарем, ми жертвували до армії", – розповів Пятов в інтерв'ю Sportowe Fakty.

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