Голкіпер Шахтаря та збірної України Андрій Пятов напередодні покинув телешоу "Маска", яке виходить на телеканалі "Україна". 37-річний футболіст приймав участь у програмі в образі таємничого Грифона (костюм важив понад 20 кг).

У суботу, 30 жовтня, він залишив проект після голосування глядачів. Пятов виконав хіт "We Will Rock You" гурту Queen, чим неймовірно запалив публіку. Однак, зірки українського шоу-бізнесу, які входили до складу жюрі, так і не вгадали, хто знаходився під маскою.

"Я дійсно ніколи не співав і не виявляв інтерес до вокалу, навіть у караоке. Це абсолютно новий для мене досвід. Але в глибині душі я мріяв потрапити до такого грандіозного шоу, тим більше, мати можливість попрацювати з такими професіоналами. Ми, спортсмени, футболісти дуже сором'язливі. Але участь у цьому проекті допомогла мені розкритися", – зізнався Пятов у програмі.

Нагадаємо, суть шоу "Маска" у тому, аби вгадати знаменитість, що ховається під екстравагантним костюмом.

